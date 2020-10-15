港股格局：陳政深上望25500點 資金續追科技股
2020年10月15日 11:02
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港股周四早間跌超過200點，艾德證券期貨聯席董事陳政深表示，恒指自上月25日低位23,124開始回升，短短10個交易日便漲至周三高位24,808點，累升逾1,600點，此水平亦是較大阻力位，周四早間借勢調整也屬正常。
不過，當大型科技股跌幅未算顯著，他對港股後市不太擔心。受螞蟻集團上市現暗湧影響，阿里巴巴(09988)跌約3%，跌穿288港元，但只是回吐部分近期升幅，尚未跌穿約282元的10天線。同樣，騰訊控股(00700)跌逾2%，也屬破頂後稍作調整，未至於逆轉近日的升勢。
他認為，雖然美國新一輪刺激經濟方案遲遲未能推出，但在資金持續流入香港、美國總統大選開始明朗化，大市依然強勢，資金仍會繼續追捧科技股。他預期恒指可以250天線約25,500點為目標，屆時可選擇沽貨獲利，而下方第一個支持位為24,000點。
惟他補充，對股市中期表現較審慎，原因是中美地緣政治因素持續發酵，以及現時市場對中國經濟非常樂觀，萬一經濟情況稍有轉差，對股市衝擊將較大。此外，英國脫歐進程發展亦需關注。
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