港股格局：陳政深上望25500點　資金續追科技股

港股周四早間跌超過200點，艾德證券期貨聯席董事陳政深表示，恒指自上月25日低位23,124開始回升，短短10個交易日便漲至周三高位24,808點，累升逾1,600點，此水平亦是較大阻力位，周四早間借勢調整也屬正常。

他認為，雖然美國新一輪刺激經濟方案遲遲未能推出，但在資金持續流入香港、美國總統大選開始明朗化，大市依然強勢，資金仍會繼續追捧科技股。他預期恒指可以250天線約25,500點為目標，屆時可選擇沽貨獲利，而下方第一個支持位為24,000點。

惟他補充，對股市中期表現較審慎，原因是中美地緣政治因素持續發酵，以及現時市場對中國經濟非常樂觀，萬一經濟情況稍有轉差，對股市衝擊將較大。此外，英國脫歐進程發展亦需關注。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299