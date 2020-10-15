【全球救市】澳洲央行料未來3年不會加息

澳洲央行行長洛威表示，央行未來一段時期將繼續評估政策，並將更加看重實際通脹，而不是通脹前景。在持續地實現通脹目標之前，央行都不會加息，料至少未來3年都不會加息。

他又重申，央行可能會將現金利率從0.25厘降至0.1厘的立場，問題在於是否需要評估通脹框架。

此外，他指相比起其他主要國家，澳洲的10年期國債孳息率偏高，央行正研究打壓10年期澳債孳息率是否會帶來好處。

對於澳洲政府新版預算的策略側重於就業問題，洛威認為是合理的，又指政府預算足以推動經濟復甦，冀各州政府也擴大開支，而央行希望在實現充分就業方面取得更多進展。

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