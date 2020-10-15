【旅業蕭條】聯合航空第三季盈轉虧　勁蝕143億元

航空需求因新冠肺炎疫情而幾近停滯，聯合航空(United Airlines)第三季度錄得虧損18.4億美元(約143.52億港元)。該公司股價周三(14日)收報35.61美元，升0.35美元或0.99%，美股盤後延長交易時段持續做好。

聯合航空業績報告顯示，截至9月底止第三季，淨虧損為18.4億美元，去年同期盈利為10.24億元，每股虧損6.33元，好過市場預期。期內營業收入24.9億元美元，按年跌78.1%，但貨運收入卻增加了50%。旅客收入按年大降84%。

該公司行政總裁Scott Kirby稱，該公司已實施了危機管理策略，包括遣散1.3萬名員工等，以渡過財政難關。儘管新冠肺炎大流行的負面影響短期內仍然持續，但將專注於為公司實現強勁復甦的定位之上。

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