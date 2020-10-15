【專家點評】鄧澤堂：港股後市去向 短線睇實呢個位...
2020年10月15日 11:29
東網電視更多新聞短片
近月傳出財困的中國恒大(03333)，在港股風暴期間向市場配股，公司擬配股集資逾80億，配股集資所得，用作現有債務再融資，以及用作一般營運資金。股價開市跌穿配股價，更失守16元水平，宜留意有否進一步下挫的可能，應注意風險。
國家領導人出席深圳經濟特區建立40周年慶祝大會，並會發表講話，市場憧憬新政策支持大灣區發展，相關港股走勢理想。外圍走勢亦見理想，道指、納指作勢上破，恒指後市或可向上，短線留意恒指100天線，約於24,639點，可否企穩。
致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)
－－－－－
星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。
查詢：23383021
Whatsapp：97273299
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！