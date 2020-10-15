【專家點評】鄧澤堂：港股後市去向　短線睇實呢個位...

國家領導人出席深圳經濟特區建立40周年慶祝大會，並會發表講話，市場憧憬新政策支持大灣區發展，相關港股走勢理想。外圍走勢亦見理想，道指、納指作勢上破，恒指後市或可向上，短線留意恒指100天線，約於24,639點，可否企穩。

致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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