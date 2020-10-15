【高盛推介】阿里落後大市　博反彈可吼貼價購證

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周三(14日)曾高見298港元創上市新高，收市升約1.9%。周四(15日)早段則見回落約3%，落後大市兼為A.T.M.X.中表現最差。

有券商預期阿里今年第二財季，整體收入可達1,530億元人民幣，按年升29%。並料可受惠於「雙十一」，預期第三財季客戶管理收入可按年增長22%。該行重申阿里「買入」投資評級，目標價348元。

觀察個股輪證資金流向，可見近日資金傾向部署淡倉，當中認沽證於周三錄得約270萬元資金流入。而熊證於周一(12日)錄得資金沽出後，周三錄得約80萬元資金流入。

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