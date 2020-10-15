【高盛推介】阿里落後大市 博反彈可吼貼價購證
2020年10月15日 11:34
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周三(14日)曾高見298港元創上市新高，收市升約1.9%。周四(15日)早段則見回落約3%，落後大市兼為A.T.M.X.中表現最差。
有券商預期阿里今年第二財季，整體收入可達1,530億元人民幣，按年升29%。並料可受惠於「雙十一」，預期第三財季客戶管理收入可按年增長22%。該行重申阿里「買入」投資評級，目標價348元。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金傾向部署淡倉，當中認沽證於周三錄得約270萬元資金流入。而熊證於周一(12日)錄得資金沽出後，周三錄得約80萬元資金流入。
投資者如看好，認購證方面可留意屬行使價280至340元間、3個月期以上、換股比率100兌1的產品中，撇除街貨高於30%的產品後，槓桿最突出的阿里購證(26053)，行使價339.8元，2021年3月3日到期，實際槓桿7.3倍。
貼價的選擇則可留意價外幅度約4%，年期約3個月的阿里購證(25530)，行使價300.2元，2021年1月22日到期，實際槓桿7.1倍。
投資者如計劃部署牛證，現階段可留意阿里牛證(52460)，收回價279.99元，行使價277.99元，換股比率100，槓桿比率22.7倍，相近收回價牛證中槓桿最高
投資者如看淡，認沽證方面可留意屬行使價250至290元間產品中，槓桿最突出之一的阿里沽證(28997)，行使價259.8元，2021年1月11日到期，實際槓桿6.9倍。
投資者如計劃部署熊證，現階段可留意阿里熊證(55040)，收回價300元，行使價302元，換股比率500，槓桿比率20.5倍，高槓桿近熊。
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