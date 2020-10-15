美國大選結果邊個贏都好　輸家都係中國？

距離11月初的美國總統大選愈來愈近，市場高度關注拜登和特朗普的支持率變化，以判斷誰主白宮。市場更關心，美國白宮可能換主，會否影響中美大局。外媒《金融時報》最近有分析文章，指出美國大選，中國點都係輸，何解？

文章指出，在中國眼中，選特朗普，還是選民主黨的參選人拜登，選擇是再明顯也不過的。特朗普若連任，他對北京的鷹派態度將會持續，亦有一些評論認為，若拜登當選，他的多邊主義取向將會很大機會與中國尋求更多的合作。文章引述中國國務院顧問兼智庫組織中國與全球化中心主席王輝耀表示，拜登有更多平台和渠道與中國談判，這個世界也不會再那麼緊張；而若是特朗普，相信他會繼續聘用那些對中國主張十分鷹派的顧問，令美國對中國實行更多負面的措施和政策。

王又認為，拜登重拾美國在西方世界的領導地位，帶領美國回到巴黎氣候協定、世界衞生組織和一些國際貿易協議。在2017年，特朗普宣布將撤出巴黎協定，並於今年退出世衞。

惟文章引述另一位學者、智庫組織亞洲環球研究所所長兼香港大學教授陳志武則認為，拜登政府對中國的任何讓步也只會是短暫的。陳氏認同拜登在外交政策上會採取美國傳統的多邊主義策略，與特朗普的「美國為先」單邊主義相反。這迥異的模式會應用在中美關係上，也會帶來影響。因此，拜登政府在頭一至兩年會令中國感到比較輕鬆，因為這段時間他會撤去一些特朗普時代的政策，但長遠來說，卻可能為中國帶來更大的挑戰。

這估算是基於拜登一番以多邊主義制衡中國的言論。拜登曾這樣說：「當我們與其他民主政體攜手合作，團結的力量比一國更大。中國不能漠視超過半個地球的經濟體。那將會令我們有力量去制定遊戲規則，包括環境至勞工、貿易、科技政策，以及透明度，令這些範疇都能反映民主的利益和價值。

此外，文章引述英國智庫漆咸樓高級研究員于傑則認為，無論由誰勝選，中美關係仍然嚴峻。在勝選後，無論拜登還是特朗普也不會採取親華政策。雖然二人的模式不同，但在遏制中國崛起的政策上就沒有太大分歧，而總體中美關係走向上亦一致。

不過，亦有學者表示，特朗普出任美國總統以來，做了很多令中國重新變強大的事，比中國政府做得更多，世界的權力平衡變得更靠向了中國。

今年，雙邊軍事角力變得白熱化，中國在接近台灣位置進行演習，而美國就向台灣售武，令兩岸關係變得緊張。惟料中方該不願見軍事衝突，中美兩方過招主要集中在其他範疇，如貿易、科技轉移，懲罰敏感人士等，從而激化角力和衝突。

是故，對中國而言，拜登與特朗普，揀誰？答案顯然是：兩個都唔揀！

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