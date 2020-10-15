美國務院籲勿與受制裁中港官員交易　金融股受壓

美國總統特朗普7月中簽署《香港自治法案》，要求美方制裁損害香港自治的個人或實體，對象包括實施《港區國安法》的中港官員；至本周三(14日)美國國務院正式警告國際金融機構，不要與因打壓香港民主自治而受制裁的人士進行交易，否則會面臨制裁。

美國國務院要在《香港自治法案》簽署成法之後90日內，向國會提交名單，列出要為中國不能根據《中英聯合聲明》及《基本法》對港克盡義務而負責的人士。而國務院周三提交的相關報告，列出了其中10名於今年8月已被美國財政部宣布制裁的中港官員，包括特首林鄭月娥；並指根據上述法案，國務院會在此後60日內，列出與被制裁人士有重要交易的金融機構。

特朗普簽署《香港自治法案》後，美國財政部8月7日宣布制裁11名中港官員，香港官員包括特首林鄭月娥、律政司司長鄭若驊、特首辦主任兼國安委秘書長陳國基、保安局局長李家超、政制及內地事務局局長曾國衞、警務處處長鄧炳強、前警務處處長盧偉聰；中方官員包括全國政協副主席兼國務院港澳辦主任夏寶龍、港澳辦副主任張曉明、中聯辦主任兼國家安全事務顧問駱惠寧、駐港國安公署署長鄭雁雄。而今次國務院報告的10人名單中，並沒有包括盧偉聰。

美國財政部8月表示，制裁對象在美國的資產及利益，不論是直接及間接持有、持有50%或以上，一律遭到凍結及必需通報財政部轄下海外資產控制辦公室；同時禁止美國境內人士與制裁對象有交易。

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