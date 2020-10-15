陸香港：新客經APP認購iBond　享額外8厘及超市現金券

陸金所控股旗下陸國際(香港)(陸香港)宣布，為支持香港政府發行的通脹掛鈎債券(iBond)，推出「iBond Plus」超高獎賞服務。

新客戶透過陸香港APP抽iBond，即享高達2+8厘收益、「7免」優惠、額外200元超市現金券回贈。凡於10月15日至11月4日晚上9時的iBond Plus活動期間完成登記的新客戶，並於陸香港平台iBond認購期3內經「陸香港」手機APP成功認購iBond，即可在香港政府2厘最低息率保證外，額外獲陸香港補貼8厘息率收益券，同時可獲「7免」優惠及超市現金券回贈。

於iBond Plus活動期間，每名陸香港App新客戶，將可獲得3個月內，高達8厘年利率的額外iBond補貼收益。每位客戶最多2手iBond可參與此優惠，意味客戶除可享港府提供的2厘最低息率保證外，最多可獲得約400港元額外補貼收益；iBond認購享高達「7免」優惠，豁免認購手續費、首6個月內沽出經紀費、提

早贖回費、代收利息費、存入費、託管費及到期贖回費；及200港元超市現金券。

此外，活動期內，陸香港平台客戶每成功推薦一名香港地區新客即可額外獲200港元超市現金券。

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