【全球攬炒】IMF：今年全球政府債務將接近GDP規模

各國政府花費龐大開支應對新冠肺炎疫情，推升債務水平。國際貨幣基金組織(IMF)發表報告預測，2020年全球政府債務將達到幾乎與全球國內生產總值(GDP)同等的規模。債務與GDP之比達98.7%，創歷史新高。

IMF預測，2021年發達國家政府債務佔GDP比重將達到125%，超過1946年二戰結束後的124%，將同創歷史新高。同時亦遠高於1933年經濟大蕭條時期和2009年金融危機後的水平，比重分別為80%及89%。

此外，新興國家政府債務也將達到前所未有的高水平。IMF預期，2021年政府債務佔GDP比重將達到65%，高於2009年的41%。而在1946年二戰剛剛結束時這一比例僅47%，1932年大蕭條期間的最高值僅為32%。2021年發展中國家的政府債務與GDP之比也將達到50%，較2012年增加21個百分點。

針對疫情的支出，主要國家採取了總計12萬億美元財政措施。不過疫情仍未消散，財政措施可能會進一步加大，主要是經濟衰退、稅收減少、財政收入和支出有可能同時惡化所影響。而各國的財政擴張由貨幣寬鬆政策下大量購買國債的央行來支撐，若然債務繼續膨脹，長遠來看將會導致利率上升，財政可能無以為繼。

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