港元拆息︰1個月回落至0.36厘
2020年10月15日 11:57
東網電視更多新聞短片
香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至0.06厘；1星期企0.12厘；與樓按相關的1個月回軟至0.36厘，連跌兩日；3個月報0.54厘。
15/10/2020
隔夜 0.06304厘
1 星期 0.12161厘
2 星期 0.24125厘
1 個月 0.36554厘
2 個月 0.44196厘
3 個月 0.54125厘
6 個月 0.69804厘
12 個月 0.87500厘
14/10/2020
隔夜 0.09625厘
1星期 0.13036厘
2星期 0.23982厘
1個月 0.39661厘
2個月 0.46750厘
3個月 0.55000厘
6個月 0.69804厘
12個月 0.88887厘
－－－－－
星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。
查詢：23383021
Whatsapp：97273299
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！