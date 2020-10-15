港元拆息︰1個月回落至0.36厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至0.06厘；1星期企0.12厘；與樓按相關的1個月回軟至0.36厘，連跌兩日；3個月報0.54厘。

15/10/2020

隔夜 0.06304厘

1 星期 0.12161厘

2 星期 0.24125厘

1 個月 0.36554厘

2 個月 0.44196厘

3 個月 0.54125厘

6 個月 0.69804厘

12 個月 0.87500厘

14/10/2020

隔夜 0.09625厘

1星期 0.13036厘

2星期 0.23982厘

1個月 0.39661厘

2個月 0.46750厘

3個月 0.55000厘

6個月 0.69804厘

12個月 0.88887厘

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