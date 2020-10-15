港元拆息︰1個月回落至0.36厘

2020年10月15日 11:57
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至0.06厘；1星期企0.12厘；與樓按相關的1個月回軟至0.36厘，連跌兩日；3個月報0.54厘。
    15/10/2020
    隔夜 0.06304厘
    1 星期 0.12161厘
    2 星期 0.24125厘
    1 個月 0.36554厘
    2 個月 0.44196厘
    3 個月 0.54125厘
    6 個月 0.69804厘
    12 個月 0.87500厘
    14/10/2020
    隔夜 0.09625厘
    1星期 0.13036厘
    2星期 0.23982厘
    1個月 0.39661厘
    2個月 0.46750厘
    3個月 0.55000厘
    6個月 0.69804厘
    12個月 0.88887厘
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