【專家點評】楊俊文：坐穩強股至月尾　有咩股好揀？

港股在國家領導人南巡及一系列堔圳改革試點推出後，氣氛明顯好轉，特別是改革焦點的金融及新科技股。

中國和美股已逼近年內高位，相反恒指仍與高位相差約一成半，表現較貼近美股的是恒生科技指數。這情況顯示出一眾恒指成分股仍受不少權重高的傳統弱股所拖累，單靠ATMX等少數強股難以救全家。已經好一段時間，港股講來講去的強股來來去去都是新科技股，個別股份如藥明生物、安踏、創科、申洲等，強者愈強，能加入強股之列的股份少之又少。作為投資人現時易可說是易，只要坐穩強股不隨便沽貨就大贏。相反，經常貪平或出出入入，隨時可以輸死人。

10月是關鍵月份，螞蟻上市及美國大選在即，易升難跌。9月是大跌月，10月是大升月，升浪將會持續到月尾，除非11月再大升否則可持貨至10月尾才作打算。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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