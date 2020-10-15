股神老貓燒鬚！為免血本無歸唯有出此下策…

外媒報道，「股神」巴菲特旗下公司精密機件(Precision Castparts)2017年收購德國零件廠Wilhelm Schulz，因該公司財報不實，結果多花6.43億歐元(58億港元)。由於Wilhelm Schulz已步入破產程序，為免血本無歸，精密機件決定改為控告協助收購案的頂級律師事務所眾達(Jones Day)。

事緣巴菲特2015年以372億美元收購精密機件，希望布局高端製造業，精密機件2017年花8億歐元收購Wilhelm Schulz，冀能強化管道零件部門，但後來發現這家德國公司在收購過程中偽造發票和訂單，至少捏造47筆交易，公司估值根本只有1.57億歐元。

據外媒報道，今年7月曼哈頓地方法院再次確認較早前另一個仲裁小組的決議，判定Wilhelm Schulz應賠償精密機件6.43億歐元。由於Wilhelm Schulz已申請破產，也進入刑事調查程序，最終很大機會無錢賠，因此精密機件將矛頭轉向Jones Day為這筆賠款包底，他們認為Jones Day協助Wilhelm Schulz隱瞞該公司災難性的財務狀況。

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