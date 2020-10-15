【瑞通推介】ATM高位整固　資金即市撈牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國新一輪紓困措施難以在大選前推出，加上市場正觀望美企業績表現，美股隔晚先升後回軟。道指收報28,514點，跌165點或0.5%。

恒指周三(14日)收報24,667點，升17點，盤中曾升上24,808點的近一個月高位，續企50天和100天線之上。周四(15日)早段回調約300點，跌穿24,400點。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾9,300萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1,800萬元，反映投資者對後市好淡分歧。周三其牛證街貨重貨區為收回價23,000至23,099點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。周四早段即市較多資金留意恒指熊證。

多隻大型新經濟股昨強勢破頂。蘋果公司(Apple Inc.)宣布騰訊控股旗下遊戲《英雄聯盟》將登陸iPhone 12，加上國家領導人南巡講話，強調深圳應進一步發展科技創新，以深圳為大本營的騰訊，周三刷新574元的歷史新高，收報573.5元，升2.9%，連續8個交易日未有下跌，累升逾13%。不過收市後聯交所權益披露資料顯示，騰訊總裁劉熾平上周合共減持50萬股騰訊。騰訊周四早段跌逾2%，於560元以下徘徊。周三有超過22億元北水淨流入騰訊。輪證資金流方面，周三有逾650萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾3,600萬元淨流入。

美團點評周三高見283.6元創新高，收市升勢回順至1.1%，報278.4元，3連升累漲逾4%，但連續兩日280元關得而復失。該股周四早段高開後回落，續受制於280元。周三有逾1,500萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有約250萬元淨流入。

外電報道，美國務院擬向白宮提交建議，制裁螞蟻集團。同樣於周三創過新高298元的阿里巴巴，低開2.4%，其後續於290元水平上落。

京東周三以全日最高位324元收市，漲2.2%，創逾1個月高位，連升3日，累漲逾6%。有報道指，Apple授權經銷商門店陸續獨家上線京東到家。另有券商對京東第三季收入增長樂觀，加上雙十一購物節將至，看好京東零售表現，上調其目標價。京東周四早段回吐逾3%，下試310元。周三有逾720萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾50萬元淨流入。

據中國指數研究院數據，融創中國今年首9個月銷售額逾3,800億元人民幣，在內房中排名第四。不過受同業的債務問題惹市場關注影響，融創上日跑輸大市，收跌2.6%於29.8元，失10天線。周四早段於30元附近好淡爭持。周三有逾30萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有小量資金淨流出。

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