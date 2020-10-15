【高盛推介】比亞迪再創新高　購沽證部署

高盛(亞洲)有限責任公司：汽車股近日做好，當中周三(14日)高見134.5港元創上市新高的比亞迪，周四(15日)早段繼續上升，高見143.5元再創上市新高。而周三升約1.9%的吉利汽車，周四早段繼續上升，升約2%，為連續第5日上升，累計至今升逾10%。

中國汽車工業協會披露數據顯示，上月汽車銷量達256.5萬輛，按年升12.8%，當中乘用車及新能源汽車銷量分別按年升8及67.7%。

觀察個股輪證資金流向，可見近日資金傾向部署比亞迪認購證，當中周一(12日)錄得約960萬元資金流入。

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