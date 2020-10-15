【高盛推介】比亞迪再創新高 購沽證部署
2020年10月15日 12:46
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高盛(亞洲)有限責任公司：汽車股近日做好，當中周三(14日)高見134.5港元創上市新高的比亞迪，周四(15日)早段繼續上升，高見143.5元再創上市新高。而周三升約1.9%的吉利汽車，周四早段繼續上升，升約2%，為連續第5日上升，累計至今升逾10%。
中國汽車工業協會披露數據顯示，上月汽車銷量達256.5萬輛，按年升12.8%，當中乘用車及新能源汽車銷量分別按年升8及67.7%。
觀察個股輪證資金流向，可見近日資金傾向部署比亞迪認購證，當中周一(12日)錄得約960萬元資金流入。
投資者如看好比亞迪，可留意價外幅度約4%，年期約5個月的貼價比亞迪購證(27812)，行使價142.88元，2021年3月23日到期，實際槓桿3.3倍。
投資者如看淡及計劃部署認沽證，則須注意目前市場上的選擇不多。可留意年期約7個月的低街貨比亞迪沽證(27814)，行使價90.83元，2021年5月24日到期，實際槓桿3倍，低街貨、市場少數合適條款認沽證。
投資者如看好吉汽，可考慮以行使價17.2至19.2元作為篩選認購證的條件。並可留意當中槓桿最突出的吉汽購證(20312)，行使價19.2元，2021年1月5日到期，實際槓桿5.7倍。
貼價的選擇則可留意價外幅度約6%，年期約3個月的吉汽購證(26706)，行使價18.2元，2021年1月13日到期，實際槓桿5.3倍。
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