IMF前副總裁警告：全球中小企未來半年將進入破產高峰期

國際貨幣基金(IMF)前副總裁朱民接受上海內地傳媒訪問時表示，這次新冠肺炎疫情已經對全球經濟造成持久性損傷，不僅導致全球經濟衰退，還將使得全球潛在經濟增速下降。他警告，未來6個月將會是中小企業的破產高峰期，而美國為應對疫情衝擊所採取的寬鬆政策，恐再度引爆美國以外地區的資產泡沫問題。

現為北京清華大學國家金融研究院院長的朱民指出，這次疫情對全球經濟造成了持久性損傷。所謂持久性損傷有兩個含義，一是經濟衰退，估計這次全世界大概永久性損失了8至9萬億美元的國內生產總值(GDP)，這些損失已經不可能補回來了。

他認為，這次疫情還嚴重損傷了供給側的生產能力，同時供應鏈也被打亂並可能發生全球再造，科技也驅動了全球產業結構的重組。在這種情況下，全世界的潛在經濟增長率正在下降。這將是一個巨大影響，將對全世界人民的收入，特別是對貧苦的、發展中國家、新興經濟體的發展產生很大的影響。

他指出，目前全球貿易復甦強度超出很多人的預期。但可以看到，這次貿易復甦有很強的結構變化，偏重於醫療用品和個人電子用品，這些是和疫情密切關聯的。在這樣的情況下，有供給能力的廠商、國家和區域就佔優。

為應對這次疫情對經濟造成的衝擊，各國採取了不同的策略。他認為歐美的財政政策主要是支持個人，通過失業救濟和維持企業的就業、補貼工人工資。故在美國出現了一個奇特現象，在疫情中個人消費總量反而超過疫情前，因為政府每周補貼600美元。惟這會衍生出新的挑戰，那就是政府的財政資源有限。如果政府不能無限制支持，美國個人消費就會下跌。在歐洲，如果企業得不到持續的補償，失業率也會進一步上升。因此，需提防歐美因個人消費急劇下而跌影響總體經濟。

他更警告，疫情將對中小企業會產生持續性的壓力，由於面臨流動資金不足等問題，未來6個月將是中小企業破產的高峰期。針對美國實施大規模財政寬鬆又刻意壓低美元，他預期美國的利率中期都將維持在零，若經濟持續惡化不排除進入負利率。但零利率將使得美元在資本市場的需求大大減弱，財政赤字高漲則會讓市場對美元的基礎支持產生疑慮，因此他認為，市場對美元的需求將會下降。

與此同時，流動性寬鬆下，美元將流向全世界的市場，特別是新興市場和發展中經濟體，導致全球性的美元流動性寬鬆，這也將改變全球的經濟和投資結構，如會否產生美國以外的其他國家和地區的問題，例如資產泡沫。1990年代的亞洲金融危機，後來的拉美危機，以及2008年金融危機後，就都曾出現類似現象。

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