疫下調查：73%消費者指家庭生計受打擊　按揭拖欠率上升

新冠肺炎疫情令香港消費者財政壓力上升。根據環聯兩份調查報告顯示，73%消費者指家庭收入受到負面影響，不過港人已回復置業信心，查詢按揭宗數按年上升10.2%。

自今年4月起，環聯進行了一系列《全球新冠肺炎疫情下消費者財政困難研究報告》，最新研究於8月底至9月初進行資料搜集。研究發現，目前有73%的香港消費者表示他們的家庭收入受到新冠肺炎的負面影響。另外，環聯的第二季樓宇按揭相關數據顯示，Z世代(1995或以後年出生)受財政影響人數更多達76%。對工作的影響方面，約20%的Z世代受訪者表示被裁員，而千禧世代(1980至1994年生)則有多達60%表示工時減少。

儘管部分市民收入減少，但相比疫情初期，置業信心有所回升。環聯的《2020年第二季信貸行業分析報告》數據顯示，今年第二季查詢按揭的宗數按年升幅達10.2%。以不同年齡層劃分，X世代(1965至1979年生)查詢人數，按季上升19%至15,508人，千禧世代查詢按揭的人數，更按季大升30.3%至21,682人。然而，與去年第二季比較，次季X世代查詢按揭的人數按年大跌31.6%，而千禧世代按年下跌8.5%，反映置業信心未完全恢復，較年長的X世代對置業顯得更審慎。

值得留意的是，上半年整體按揭的逾期還款率有輕微上升趨勢，按年升幅1點子。而第二季樓宇按揭相關數據展示，若以不同年齡層去劃分，X世代的拖欠宗數由去年第二季的302宗，升至今年第二季的426宗，增幅達41%，千禧世代的拖欠個案更由去年第二季的107宗，大幅升至今年同期的184宗，增幅達72%。可見面對不穩的經濟環境，有意入市的市民不能掉以輕心。

環聯香港區行政總裁林嘉儀表示，置業是人生大事，千禧世代和Z世代須小心評估自己的還款能力以免拖欠按揭貸款。新冠肺炎為消費者財政狀況帶來不確定性，若因拖欠償還按揭供款而降低自己的信貸評分，有可能會影響到未來的投資大計。

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