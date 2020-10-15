【專家點評】鄧聲興：中國恒大銷售表現佳

而截至9月24日，有息負債較3月底下降約534億元，融資成本下降2.24個百分點，財務壓力可望進一步紓緩，相信最壞時間已過。內地「三條紅線」政策不是一刀切，是三年分階段的，恒大已制定了債務削減計劃，即在未來三年將債務總額降低4,500億元；另外，與戰略投資者簽訂協議以轉為普通股權長期持有，並分拆物業管理部分和汽車板塊上市集資，可望提升資產價值。該股向上阻力位為18港元，向下支持位為14.5元。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)

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