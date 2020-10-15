港股格局：溫天納料後市波動　兩萬五關阻力大

恒指低開逾百點後跌幅擴大，資深金融及投資銀行家溫天納表示，後市波動性依然較強，主要是三大因素：第一是美股出現見頂情況；第二，美國總統大選在即，以及疫情反覆；第三，香港正在面對金融制裁的挑戰。

投資者須持續留意市場趨勢，相信恒指在24,000點會有支持，但要重上25,000點關口或更高水平的難度較高。後市受好消息及壞消息交叉纏繞，導致港股維持反覆上落格局。

市場焦點轉移至國內汽車板塊，皆因上季經濟數據及銷售數據正面，反之，其他內需股的吸引力欠佳，受內循環政策所推動，令一些新能源汽車股份獲資金追捧。汽車股的中線表現不俗，惟短線或會受美國大選影響，波動性大。

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