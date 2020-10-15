調查：8月香港零售基金總銷額530億　較4月低位反彈48%

根據香港投資基金公會(下稱「基金公會」)基金銷售數據顯示，2020年首8個月的基金總銷售額為545億美元(約4,251億港元)，較去年同期下跌16%。按淨額計，行業在這段期間錄得37億美元(約288億港元)淨流出。(見附圖)

基金公會主席鄒建雄表示，今年3月，世界衞生組織宣布新冠肺炎疫情為大流行。投資者擔心疫情會對全球經濟造成很大的衝擊，因此急於避險，導致基金業在3月錄得淨流出，達84億美元(約655億港元)。惟多國央行迅速反應，採取了寬鬆的貨幣政策，以及其他支持措施。利率維持在歷史低位，投資氣氛逐步改善，全球資產價格亦回升。

他續稱，4至8月，幾乎每個月都有淨流入。行業合共錄得15億美元(約117億港元)的淨流入，銷情一直保持不俗的態勢。在新公布的銷售報告中，8月份的總銷售額為68億美元(約530億港元)，比4月的低位上升了48%。

●債券基金

從年初至8月底，按行業總銷售額計，債券基金貢獻最大，約佔行業總額的48%。在3月，投資者為了避險，債券基金錄得歷來最大的淨流出，達73億美元(約569億港元)。儘管如此，投資者興趣很快恢復過來(4至8月合共錄得38億美元的淨流入)。以淨額計，該類別在首8個月的淨流出累計為23億美元(約179億港元)。但自4月起，債券基金持續每個月錄得淨流入，而且流入量一直穩步上升。

自4月以來，有三類債券基金的流入尤其強勁，分別為環球、亞洲和高收益 債券基金。4至8月，它們分別錄得6.96億美元(約54億港元)、28.15億美元(約219.5億港元)及3.45億美元(約26.9億港元)的淨流入。在第三季，亞洲債券基金更是最受青睞，吸引了非常強勁的資金流入。

●股票基金

在各大類中，股票基金銷情居次，吸引了約160億美元(約1,248億港元)的總流入，佔行業總額近29%。與去年同期相比，總銷售額上升52%。

雖然股票基金整體仍出現7.97億美元(約62億港元)的淨流出，但相比2019年錄得的39億美元(約304億港元)淨流出，已有大幅改善。

但跟債券基金不同，股票基金在3月並沒有出現大量流出：3月僅錄得1,800萬美元(約1.4萬億港元)的淨流出。

●平衡基金

與2019年同期相比，平衡基金首8個月的總銷售額上升11%致107億美元(約834億港元)。

今年，平衡基金維持去年的態勢，錄得6.82億美元(約53億港元)的淨流出，但流出額已遠低於去年44億美元(約343億港元)的淨流出。

3月出現大額淨流出，高達10億美元(約78億港元)。4月淨流出大幅回落，跌至8,800萬美元(約6.8億港元)；隨後的幾個月有所回升，每月徘徊在3至4億美元(約23.4億至31.2億港元)之間。

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