台積電第三季純利升近36%　營收按年增兩成

台積電周四(15日)公布2020年第三季財務報告，合併營收約3,564.3億元新台幣(下同)，稅後純利約1,373.1億元，每股盈利5.3元。

與2019年同期相較，2020年第三季營收增加21.6%，稅後純利及每股盈利則均增加了35.9%。與前一季相較，2020年第三季營收增加了14.7%，稅後純利則增加了13.6%。第三季毛利率為53.4%，營業利益率為42.1%，稅後純益率則為38.5%。

台積電指出，5納米製程出貨佔該公司第三季晶圓銷售金額的8%；7納米及16納米製程出貨分別佔全季晶圓銷售金額的35%和18%。總體而言，先進製程(包含16納米及更先進製程)的營收達到全季晶圓銷售金額的61%。

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