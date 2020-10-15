台積電第三季純利升近36% 營收按年增兩成
2020年10月15日 13:38
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（Getty Images圖片）
台積電周四(15日)公布2020年第三季財務報告，合併營收約3,564.3億元新台幣(下同)，稅後純利約1,373.1億元，每股盈利5.3元。
與2019年同期相較，2020年第三季營收增加21.6%，稅後純利及每股盈利則均增加了35.9%。與前一季相較，2020年第三季營收增加了14.7%，稅後純利則增加了13.6%。第三季毛利率為53.4%，營業利益率為42.1%，稅後純益率則為38.5%。
台積電指出，5納米製程出貨佔該公司第三季晶圓銷售金額的8%；7納米及16納米製程出貨分別佔全季晶圓銷售金額的35%和18%。總體而言，先進製程(包含16納米及更先進製程)的營收達到全季晶圓銷售金額的61%。
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