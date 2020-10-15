瑞銀指疫情加速數碼化轉型　料未來10年科企維持高增長

瑞銀表示，疫情已將數碼化轉型推前兩至三年，在此趨勢下，科技企業可於未來10年內維持高於平均水平的增長。並預計，內地新經濟板塊將在中期錄20至40%的年複合增長(CAGR)，遠高於對內地股票整體增長7至10%的預期。

瑞銀財富管理投資總監辦公室香港股票主管李智穎指，5G逐步推出、低利率及數碼化經濟結構帶動內地新經濟領域的發展，但各行業之間的預期增長率差異頗大。在電子商務方面，其增長將持續，但內地電子商務在新興城市尚有30%的滲透空間。她指出，內地企業的雲端技術使用率仍相對較低，約為50%，反觀發達市場約8成，但相信經過疫情，及政府推行針對發展智能基礎設施的政策下，該行業收入將在未來三至五年平均每年錄25至30%增長。

她續指，相關消息對處於上市程序的公司帶來一定影響，而對於已上市的企業，會造成短期的股價波動，中、長期影響則視乎該公司的美國業務佔比。

在5G發展方面，瑞銀財富管理投資總監辦公室股票分析師Sundeep Gantori表示，目前全球5G網絡的滲透率僅有低單位數，但預計到2025年，網絡滲透率將增加20倍。李智穎亦指，市場上推出的5G智能手機價格皆符合預期，雖然很多國家的5G建設未普及，但以內地及香港為例，已有不少具吸引力的5G計劃推出，對今、明年的5G手機需求及出貨量感樂觀。

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