【零售浩劫】UNIQLO母企迅銷全年利潤大跌44%

截至今年8月底止全年，迅銷年度綜合收益總額為20,088億日圓，按年下降12.3%，綜合經營溢利總額為1,493億日圓，按年下降42%。業績惡化使全年度的門店等減值虧損錄得230億日圓。總計全年度所得稅前溢利錄得1,528億日圓，按年下降39.4%，股東應佔溢利錄得903億日圓，按年大跌44.4%。

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