【零售浩劫】UNIQLO母企迅銷全年利潤大跌44%
2020年10月15日 14:13
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UNIQLO母公司迅銷(06288)公布2020財年全年度業績，綜合收益及經營溢利雙雙下降，主要受到新冠肺炎疫情影響，以致在全球市場下半年度的業績表現不佳，各地門店紛紛暫時歇業，顧客亦減少外出導致客流量下降。
截至今年8月底止全年，迅銷年度綜合收益總額為20,088億日圓，按年下降12.3%，綜合經營溢利總額為1,493億日圓，按年下降42%。業績惡化使全年度的門店等減值虧損錄得230億日圓。總計全年度所得稅前溢利錄得1,528億日圓，按年下降39.4%，股東應佔溢利錄得903億日圓，按年大跌44.4%。
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