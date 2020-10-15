字節跳動擴星洲業務　擬增聘數百個員工

外媒報道，TikTok母公司字節跳動將搬入新加坡金融區一個更大的辦公室。消息透露，字節跳動簽署租入萊佛士碼頭一號3層樓、面積逾60,000方呎。

擴張辦公室將幫助字節跳動扎根新加坡，料投資數十億美元，進行大規模招聘，未來三年或增加數百個工作職位。新辦公室現正重新裝修，員工或於明年第一季遷入。字節跳動對此，不予置評。

TikTok在印度、英國和美國遭挫後，由張一鳴控制的字節跳動正於亞洲各地推廣其社交媒體服務。而其他企業巨頭亦有相似動作，亞馬遜亦將搬入該國金融區更大的辦公室。騰訊控股正在該國設立區域總部。得益於政局穩定、金融和法律體系發達，新加坡在西方和亞洲公司眼中是充滿吸引力的基地，尤其是競爭對手香港正面臨動盪。

字節跳動現在新加坡有200多個職位空缺，從數據分析師、產品政策及法律顧問的職位都有。據其招聘網頁，部分職位設在該國，但日常事務則是處理其他東南亞國家的問題。

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