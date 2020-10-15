全球經貿戰：日擬擴大補助日企至東協設廠

日本媒體報道，日本政府擬擴大補助計劃，鼓勵日企在東南亞建立生產基地，以免過度倚賴中國，並使供應鏈多元化。日本首相菅義偉下周將進行就任後首次正式對外訪問，預計會在訪問越南時宣布此計劃。

報道指出，日本政府擬補助日本大企業對東協(ASEAN)成員國的半數投資，小企業的補助可達2/3，這些補助的對象是產品生產傾向集中特定國家的企業。這項補助計劃的目的是為了讓日企在更多國家設廠，特別是東協成員國，而非吸引它們撤離某個特定國家，在東南亞國家建立新廠的同時，保留在中國的產能，符合供應鏈多元化的要求。該計劃未具體提到中國，因為這樣做可能使日本當局招致阻礙自由貿易的抨擊。

日本關西大學國際部教授渡邊洋三(Yorizumi Watanabe)表示，根據世界貿易組織(WTO)的規則，該計劃應不會有任何問題，只要有提供支持的客觀標準，而非補貼特定的公司。

日本政府在2020年財政年度第一次追加預算案中，撥出235億日圓(約17億港元)協助日企遷廠至東南亞國家，以擴大供應網絡。在截至6月的第一輪審查中，日本當局批准了30宗申請。

不過，上述方案的知名度不及規模更大、鼓勵日企生產回流日本的補助案。該補助案已收到1,700多宗申請，總金額超過預定提供的2,200億日圓補助的10倍，其中57宗申請已獲得日本當局批准。

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