全球經貿戰：傳日本軍售越南　以圖南海對抗中國

外媒報道，在美國、日本印太戰略下，為了在南海對抗中國，日本首相菅義偉將於下周訪問越南和印尼。當中訪問越南時，有可能與越南簽署允許日本向越南出口國防裝備和技術的協議。

據報道，日本於2014年根據《防衛裝備轉移三原則》，取消防衛裝備出口禁令。目前日本已和美國、英國、菲律賓和馬來西亞等9國簽署承認《防衛裝備轉移三原則》的協議，料越南即將成為其中一個簽署國。

而日本的軍售，將取決於越南的國家需要。日本則一直在對外推廣其P-1海上巡邏機(Kawasaki P-1)以及C-2運輸機，並在8月份與菲律賓簽署協議，出口由三菱電機開發的預警及控制雷達系統。

另日本政府亦正與印尼及泰國進行談判，以簽署有關軍售協議，發掘東南亞的防衛需求。

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