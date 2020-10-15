日本化工龍頭台灣建新廠 只為爭呢間企業生意...

外媒報道，台積電訂單爆增，加上製程不斷提升，日本領導品牌的光阻劑大廠信越化學將投資約300億日圓(約22億港元)提高光阻劑的產能。

信越化學將在台灣雲林及日本擴建光阻劑新廠房，料台灣新廠於明年2月份正式量產，藉此拉高台灣產能5成，以滿足台積電等客戶需求。至於日本直江津工廠，將於2022年2月開始量產，產能增約2成。

除台灣外，信越化學亦為南韓、中國大陸等客戶提高產量。據統計，日本企業於全球光阻劑市場的市佔率高達8成，其中信越化學占20%至30%。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299