日本悲歌！家庭年收入22萬港元難過活？夫妻慨嘆不用生仔

日本經濟「迷失近30年」，民眾生活苦不堪言，今年再加上世紀疫情，可謂雪上加霜。外國傳媒報道，近日當地有篇「家庭年收入300萬日圓(約22萬港元)日子難過，只有夫妻過活都很辛苦了，不用考慮生小孩」的文章引發極大迴響，日本網友熱烈討論怎過活。

就此，當地媒體訪問了多位家庭年收入在300萬日圓的受訪者，年齡為10幾歲到60幾歲的男女。「300萬日圓」的意思是如果沒有任何獎金或紅利，每個月收入為25萬日圓(約1.8萬港元)，扣除各種保險費只剩20萬日圓(約1.47萬港元)，如果養育一個年紀還小的孩子還行，但上學之後就會變得很艱難。

有受訪者表示，如果沒有兼職收入，實在很難儲到錢。一名30多歲的女性表示，即使只有夫婦兩人生活都很難，無法出去旅行，更不用考慮生孩子。另外，有北海道的受訪者說，基本生活是沒有甚麼問題，但興趣和娛樂就比較難實現，還有人說這種待遇，買東西時不需猶豫，直接選「最便宜」的就對了。

事實上，這個「數字」引起網民廣大討論，有人認為這個薪金在偏鄉生活相對容易，但對都市人來說就難過了。不過，也有人質疑年收入「300萬日圓」實在太低：「單身就算了，夫妻共同收入怎會才這樣？一般公司職員沒有可能這麼少。」甚至有不少網友批評年收入太低應歸咎於自己能力差及懶惰，總之一切都是自己的責任。

還有調查顯示，很多主婦選擇辭掉工作轉向育兒和做家務，這是權衡下的結果，因為已婚婦女在職場上較吃虧、出勤時間配合不上、送托兒所等費用不划算等原因，也造成家庭收入的貧困和兩極化問題。

根據日本厚生勞動省2019年的國民調查顯示，家庭收入的中位數為437萬日圓(約32萬港元)，平均值為552.3萬日圓(約40.5萬港元)，但有39%的人低於年收入400萬日圓(約29.4萬港元)，其中包括老人和單身者。

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