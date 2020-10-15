【疫後不一樣】研究籲全球打造步行城市　香港有份

外國傳媒報道，有研究人員表示，疫情凸顯在城市中容易安全行走的重要性，都市規劃人員與地方當局必須改善城市適合於步行的空間，以解決衞生不良與社會不平等問題。

根據紐約非牟利組織交通與發展政策機構對近1,000座城市所做的新研究報告，法國巴黎、英國倫敦、俄羅斯莫斯科、哥倫比亞首都波哥大與中國香港是全球最適於步行的城市。其中，若以「都市街區密度、居民與無車開放空間的距離」排名，香港更是第一，之後是莫斯科、巴黎、波哥大及倫敦。

交通與發展政策機構行政總裁Heather Thompson說，改善適於步行的空間現在變得特別重要，因安全疑慮導致公共運輸量大幅下滑，對弱勢居民構成更大風險。她說：「疫情直接暴露社會每個層面的不公平狀況，包括旅行選項等。收入較高的人往往住在適合於步行的街區且有交通工具可使用，而收入較低的人沒有這兩個優勢。」

Thompson說：「我們必須把城市空間運用的平衡點，從供車輛使用那邊移過來一點。我們之後將獲得更多好處，包括空氣變得更乾淨、衛生狀況改善、地方經濟更強健以及社區連結更緊密。」

封城防疫期間，全球各大城市的街道禁止車輛通行，居民都會走出戶外散步與運動。然而，隨着防疫措施解除，交通運輸量增加。交通與發展政策機構說，路上出現更多車輛，空氣品質惡化、有毒的污染排放量提高，對行人構成更大風險。

交通與發展政策機構的研究報告是依據都市街區密度、居民與無車開放空間的距離，以及取得健康照護與教育服務等指標，替全球近1,000座城市排名。

研究報告顯示，美國的城市在適於步行上敬陪末座。撰寫報告的研究員Taylor Reich說：「適於步行的城市並非憑空出現。首先，決策者必須意識到以車輛為主的城市規劃引發的問題。之後，他們可以採取以下幾個步驟改善，像是規劃密度、人口規模與混合使用發展，以及在街道設置長椅、寬廣的人行道與陰涼處等。」

在適於行走的街區，居民的健康狀況通常較好，道路意外死亡案例也較少。Reich又說，這也可提振地方生意、減少社會不平等與增加對抗氣候變遷影響與經濟衝擊的韌性。

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