【全球攬炒】G20財長：將不惜一切支持全球經濟
2020年10月15日 14:34
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外國傳媒報道，20國集團(G20)財長會議周四(15日)強調，必須緊急控制疫情擴散，並矢言「無論採取任何手段」，也要支持全球經濟與金融穩定。
在冗長的公報中，G20財長與央行行長首度原則同意在共同架構下，逐一個案處理低收入國家所面臨的欠債問題，而目前低收入債務國家數量正在攀升。
根據熟悉G20內情的消息人士表示，中國近年成為貧窮國家的主要債權國，但在G20商討未來為窮國消帳問題時，之前也遭中國阻擋，而周四這項公報顯示，中國向前邁開重大的一步。
G20官員也如一般預料，同意對債務暫緩償還倡議(DSSI)延期6個月，即直至明年6月；並指明年4月將再考慮是否再延長半年。
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