惠譽警告：美國大選若「爛尾」　將失「AAA」評級

評級機構惠譽(Fitch)表示，美國當前混亂的選戰，不但會打擊人們對民主的信心，一旦選後陷入混亂，可能令美國失去最高的「AAA」信貸評級。

惠譽一直給予美國「AAA」評級，原因包括良好的政府管治，以及政權轉移法規與程序。然而，該行在最新的報告中指出，將會密切關注美國總統大選是否偏離美國歷來和平轉移政權的傳統。倘若偏離該原則，在考量美國評級時，將會視之為負面因素。換句話說，一旦美國大選陷入混亂，可能會失去「AAA」評級。

假如美國被降級，勢必會打擊投資者信心，造成金融市場動盪。再者，已經負債沉重的美國將面臨更昂貴的融資成本。今年7月，惠譽將美國的信貸評級展望由「穩定」降至「負向」。認為美國公共財政持續惡化，同時缺乏解決這項問題的規劃，是決定下調展望的原因。美國總統特朗普早前對郵寄選票提出質疑、認為選舉會被「操縱」，加深投資者對選舉未能順利完成的憂慮。

惠譽提出的警告，凸顯總統選舉令美國內部嚴重對立的情況，同時也反映華爾街對大選結果的不安。根據RBC資本市場調查，美國選舉出現爭議，是基金經理最擔憂的議題，甚至超過對經濟與疫情的疑慮。

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