新盤部署：帝御．星濤已批預售 最快下周開價
2020年10月15日 15:27
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項目負責人林達民。
發展商爭相加入推盤行列。香港小輪(00050)等發展的屯門帝御．星濤正式啟動軟銷，項目負責人林達民表示，樓盤由兩座物業組成，已取得預售樓花同意書，隨即部署開盤，樓書料下周發布，有機會下周開價及開放示範單位，最快月內開售，價錢較首期具上調空間。
他透露，今期共提供614伙，實用面積186至1,374方呎，共有8種圖則，間隔由開放式至四房不等，亦設小量特色戶。
至於項目第一期早前開售反應理想，已售585伙，目前尚餘26伙未售，暫已套現約28.42億港元。售出單位最高成交價3,000萬元，最高呎價23,678元，平均呎價約14,800元。
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