新盤部署：帝御．星濤已批預售　最快下周開價

他透露，今期共提供614伙，實用面積186至1,374方呎，共有8種圖則，間隔由開放式至四房不等，亦設小量特色戶。

至於項目第一期早前開售反應理想，已售585伙，目前尚餘26伙未售，暫已套現約28.42億港元。售出單位最高成交價3,000萬元，最高呎價23,678元，平均呎價約14,800元。

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