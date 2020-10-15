富衛香港新推自願醫保計劃 賠償限額可逐年計算

富衛香港及澳門首席產品總監余栢堅(左一)

富衛香港周四(15日)推出該行第六個自願醫保計劃，「易衛您醫療計劃」賠償限額可逐年及逐個傷病計算，為市場首創，保障級別分為50萬港元及65萬元，亦為非手術癌症治療或其他醫療服務提供保障，限額分別高達50萬元及35萬元。

富衛香港及澳門首席產品總監余栢堅表示，有五成購買自願醫保為40歲以下人士，有接近三成購買自願醫保為30歲以下，反映愈來愈多年輕人購買醫療相關保險產品。

余栢堅指，截至今年9月，新造醫保保單的數量按年增加接近90%，而新造醫保保單的保費收入按年增加130%，當中超過80%來自自願醫保。

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