全球經貿戰：華為高管指內地5G存有假、啞、差問題

華為高管曝：中國5G存有假、啞、差問題

2020/10/15 15:01

面對全球經貿及科技爭奪戰，5G是戰場之一！中國內地在去年十月啟動商用5G網絡，並持續擴建5G基站，但內地5G基站主要供應商華為最近表示，內地的5G服務仍和國外，例如南韓有相當差距，不僅內地的下載速率不及南韓的一半，用戶滲透度也遠低於南韓，甚至內地的5G用互體驗存在「假、啞、差」問題。

內地媒體指出，華為常務董事、營運商BG總裁丁耘，於周三在今年中國國際信息通信展覽會上指出，雖然中國已建成世界規模最大5G網絡，但中國5G服務的用戶體驗、覆蓋率和盈利與南韓相比仍有差距。

丁耘表示，內地平均的5G下載速率（收到數據的速率）約270多兆，低於南韓的600多兆；內地的5G用戶滲透率僅約8%，南韓則達25%，且內地的5G服務還存在「假、啞、差」問題，有的用戶手機上有5G標誌，但沒有接入5G網絡、撥不出5G電話，或信號會頻繁切換。

他亦稱，南韓在啟動商用5G網絡後，其每用戶平均收入（ARPU）約增長37%，南韓三家電訊商的利潤，也在今年上半年有雙位數增長，而內地的5G網絡營運尚未有明顯的商業回報。另外，5G網絡營運成本也是問題，由於5G設備會讓基站耗電量大增，對供電系統而言是巨大的負擔，而內地目前約有32%的基站電源功率不足，部分地區基站所需的電池容量也不夠。

內地數據顯示，目前當地的5G用戶約超過1.1億人，到今年底，將有超過60萬座5G基站。

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