海通MSCI中國A股ESG ETF周四上市　將推一系列相關產品

海通國際資產管理董事總經理翁嘉升評論，市場對新掛牌ETF反應屬正面，期望透過推出新ESG產品可以彌補些少ESG需求的缺口。他又指，海通將來會推出一系列ESG產品，續聚焦於不同地區、範疇，但尚未有時間表。

他指，中港兩地ESG發展相對歐美濟後，但見兩地政府及監管機構已經大力推動ESG發展，料內地未來3至5年發展可以追上歐美標準。香港市場方面，他表示見到機構投資者包括主權基金及家族辦公室等，對ESG投資非常有興趣，惜至周四止港ESG基金僅有32隻，掛牌ESG ETF更只有2隻。

該ETF追蹤MSCI全球ESG通用指數，包括有穩健ESG表現及發展、「滬股通」及「深股通」內的大中型股票。預計管理費為0.6%；擬每年派息。

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