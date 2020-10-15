中美科技戰：台積電否認獲准出貨予華為　料今季收入破頂

之前有傳世界最大晶片代工廠台積電獲美國批准出貨給華為，惟台積電總裁魏哲家於剛舉行的分析員會議上以斬釘截鐵的態度拒絕評論道，「不會回應這種毫無根據的揣測(unfounded speculation)」，而華為晶片禁令已於上月中生效，台積電今季收入並無華為在內。

儘管如此，台積電第3季收入及純利均創紀錄新高後，現預期第4季收入介乎124億至127億美元，以中位數125.5億美元計，按年及按季分別增長35.85%及3.39%，這已經是假設了美元兌新台幣跌穿29的「不利匯兌因素」。

台積電第3季毛利率亦升至史無前例的53.44%，按年擴大5.87個百分點，主要是產能利用率高企，抵銷了新台幣呈強及5納米製程開始量產帶來的折舊開支。該公司第4季毛利率指引為介乎51.5%至53.5%，這個指引也是公司的新高，亦包括了前述2個不利因素。

事實上，該公司上季晶圓代工業務收入高達61%來自16納米或以下的先進製程，其中5納米佔8%。

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