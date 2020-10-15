中芯被美施出口限制　台積電︰關注影響

一些人因為台積電對全球科技的重要性把其稱為「護台神廠」、「護台神山」。剛有分析師問道，台積電會否因應台海局勢緊張考慮增加在海外設廠。魏哲家表示，台積電仍會繼續將研發大本營和絕大部分的生產線留在台灣，惟不會刻意選用台灣廠商的供應，一切按成本結構和表現辦事。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299