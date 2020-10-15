中芯被美施出口限制 台積電︰關注影響
2020年10月15日 16:07
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中芯國際(00981)月初證實被美國政府實施出口限制，而此前亦有傳該公司大客之一高通派高層赴台走訪台積電在內的台灣晶片代工廠覓後路。台積電總裁魏哲家沒有直接回應是否出現從中芯的轉單效應，僅表示公司正在觀察中芯「出事」的影響。
一些人因為台積電對全球科技的重要性把其稱為「護台神廠」、「護台神山」。剛有分析師問道，台積電會否因應台海局勢緊張考慮增加在海外設廠。魏哲家表示，台積電仍會繼續將研發大本營和絕大部分的生產線留在台灣，惟不會刻意選用台灣廠商的供應，一切按成本結構和表現辦事。
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