【市後重點睇】英鎊失守1.3關 道期跌150點
2020年10月15日 16:14
東網電視更多新聞短片
美匯指數報93.52，離岸人民幣(CNH)回落至6.7246，港匯仍強見7.7501，美元兌日圓處105.19，歐元報1.1731，英鎊失守1.3關。金價報1,901美元。布油報42.97美元，紐油見40.68美元。道指期貨跌150點。
●市後關注點
-20:30 美國10月紐約製造業指數；美國上周首次申領失業救濟人數
●港股顯著調整，恒生指數全日收報24,158點，跌508點或2.06%。主板成交1,305億港元。大型科網股領跌，螞蟻集團上市現暗湧，阿里巴巴跌4.3%，報284.8港元。騰訊亦由高位回吐3.74%，收報552元；小米集團跌3.4%報22.45元。另外，美團點評及京東集團分別跌4.81%及3.88%。https://bit.ly/3dv53nG
●A股快報：滬綜指收跌8點，創業板指跌近1%。https://bit.ly/373Z8Vj
●瑞銀指疫情加速數碼化轉型，料未來10年科企維持高增長。
●台積電第三季純利升近36%，營收按年增兩成。
●IMF前副總裁警告：全球中小企未來半年將進入破產高峰期。
●【全球攬炒】IMF：今年全球政府債務將接近GDP規模。
●【旅業蕭條】聯合航空第三季盈轉虧，勁蝕143億元。
●【全球救市】澳洲央行料未來3年不會加息。
●中國經濟：9月通脹回落至1.7%，低過預期。
●【零售浩劫】UNIQLO母企迅銷全年利潤大跌44%。
●陸香港：新客經APP認購iBond，享額外8厘及超市現金券。
●調查：8月香港零售基金總銷額530億元，較4月低位反彈48%。
●疫下調查：73%消費者指家庭生計受打擊，按揭拖欠率上升。
●香港首9月港口貨櫃吞吐量按年跌3.2%。
－－－－－
星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。
查詢：23383021
Whatsapp：97273299
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！