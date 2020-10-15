【市後重點睇】英鎊失守1.3關　道期跌150點

美匯指數報93.52，離岸人民幣(CNH)回落至6.7246，港匯仍強見7.7501，美元兌日圓處105.19，歐元報1.1731，英鎊失守1.3關。金價報1,901美元。布油報42.97美元，紐油見40.68美元。道指期貨跌150點。

●市後關注點

-20:30 美國10月紐約製造業指數；美國上周首次申領失業救濟人數

●瑞銀指疫情加速數碼化轉型，料未來10年科企維持高增長。

●台積電第三季純利升近36%，營收按年增兩成。

●IMF前副總裁警告：全球中小企未來半年將進入破產高峰期。

●【全球攬炒】IMF：今年全球政府債務將接近GDP規模。

●【旅業蕭條】聯合航空第三季盈轉虧，勁蝕143億元。

●【全球救市】澳洲央行料未來3年不會加息。

●中國經濟：9月通脹回落至1.7%，低過預期。

●【零售浩劫】UNIQLO母企迅銷全年利潤大跌44%。

●陸香港：新客經APP認購iBond，享額外8厘及超市現金券。

●調查：8月香港零售基金總銷額530億元，較4月低位反彈48%。

●疫下調查：73%消費者指家庭生計受打擊，按揭拖欠率上升。

●香港首9月港口貨櫃吞吐量按年跌3.2%。

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