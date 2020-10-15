【零售浩劫】莎莎上季港澳同店銷售降61%

第二財季，在香港及澳門特區，零售及批發營業額按年下跌65.6%，同店銷售亦下降61%。新冠肺炎疫情持續影響旅客，港澳地區旅客減少，導致集團整體內地客交易宗數按年大跌97.4%。同時主要由於香港的本地消費亦受疫情及社交距離限制措施所影響，拖累港澳本地客交易宗數按年下跌2.2%，整體港澳交易宗數則下跌45.0%。但按季而言，第二財季本地客整體交易宗數有所改善，按季上升8.5%；本地客每宗交易平均金額亦見略為增加，按季上升2.3%。

香港方面，本地客生意沒有明顯改善，訪港旅客數目仍然銳減，加上旗下有5間分店由於店舖員工確診新冠肺炎而暫停營業至少14日影響銷售，香港市場第二財季的零售銷售額按年下跌62.4%。其中，內地客的交易宗數急劇下跌97.3%，本地客則下跌9.7%。整體而言，第二財季較第一財季(4至6月)的按季銷售亦未有顯著改善。

澳門同樣因遊客佔銷售比重較高所致，由於遊客受到出入境防疫措施限制，整體銷售額按年下跌73%。隨着澳門特區政府先後推出兩期消費補貼計劃，令本地客的銷售於期內持續回復正增長，加上8月逐步開放中國部分城市旅遊簽注，並於9月底全面恢復至全國，故集團第二財季相對第一財季的銷售按季增長95.6%。

今年內地「十一」假期延長至8日，即2020年10月1日至8日，集團於港澳地區零售銷售按年跌幅為51.9%，其中香港特區的零售銷售按年跌幅為48.3%；澳門特區零售銷售按年跌幅為56.4%。中國內地的表現較預期理想，該8日的零售銷售按年增長38.7%，相對今年上半財年的零售銷售按年下跌10.0%，亦出現顯著改善。

香港特區面對不明朗的經營環境，集團正積極採取不同的應變措施以應付挑戰。集團積極理順店舖網絡，以減省成本，特別是位處於遊客區的店舖，並與業主洽談減租，亦因應情況洽談短期租約。集團會持續審視市場情況，維持店舖網絡的競爭力及成本效益。

隨着整個零售市場經營模式的進化，集團積極投入發展電子商貿及線上線下業務。期內，集團第二財季電子商貿的銷售因而按年上升36%，按季則上升38.7%。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299