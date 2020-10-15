形勢有變！新加坡樓市加速復甦　全年料轉升1.5%

外國媒體報道，新加坡市區重建局周四(15日)發布的數據顯示，當地9月私人住宅銷售增長5.6%，至1,329套，創自2018年7月以來新高，低利率和政府刺激措施支撐下的旺盛需求，緩解了新冠肺炎疫情的影響。

分析認為，新加坡的地產市場正緩解疫情封鎖措施引發的該國有史以來最嚴重經濟衰退的衝擊。此前新加坡政府已推出了超過1,000億新加坡元(約5,700億港元)的刺激措施。

另外，當地樓價在9月份也有所上升，其內私人住宅平均售價上漲了0.8%，這促使分析師們修正了預測，目前預計今年樓價可能至多上漲1.5%，而不是此前估計的下跌至多6%。

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