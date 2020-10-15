周大福3個月零售增長2.6%　惟港澳仍大跌51%

集團表示，隨着內地疫情受控，業務顯著改善，情況令人鼓舞。然而，宏觀經濟狀況充滿挑戰及主要過境口岸仍關閉影響下，季內香港及澳門的零售需求備受壓力，惟比較基數較低，致使香港及澳門的同店銷售跌幅分別收窄至46.4%及74.6%。

集團季內於內地淨開設261個零售點，包括淨開設242個周大福珠寶零售點(當中淨關閉14個直營店及淨開設256個加盟店)，以及淨開設2個SOINLOVE零售點、12個MONOLOGUE零售點、7個ENZO零售點及淨關閉2個周大福鐘錶零售點。

於香港、澳門及其他市場，集團於香港分別關閉1個周大福珠寶零售點及1個HEARTS ON FIRE零售點。季內，集團亦於其他市場淨關閉2個周大福珠寶零售點。

於2020年9月30日，集團合共有4,153個零售點。

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