【零售浩劫】迅銷全年盈利跌逾四成

這主要是因為下半年度受疫情影響，世界各地的門店在數個月期間紛紛臨時停業，顧客亦減少外出導致客流量下降，致使收益、溢利大幅下降。此外，受疫情影響，業績惡化，致使全財政年度的門店等減值虧損錄得230億日圓。毛利率按年下降0.3個百分點，銷售、一般及行政開支佔收益比率按年上升2.8個百分點。

此外，融資收入項下在計入匯兌及利息等項目收支後錄得淨額35億日圓。因此，總計全年度所得稅前溢利錄得1,528億日圓，按年下降39.4%，母公司擁有人應佔年內溢利錄得903億日圓，按年下降44.4%。

財政年度的綜合設備投資總額為827億日圓，按年下降24億日圓。其中包括日本UNIQLO(優衣庫)事業分部178億日圓，海外UNIQLO(優衣庫)事業分部235億日圓，GU(極優)事業分部85億日圓，全球品牌事業分部24億日圓以及其他系統方面的投資304億日圓。有明項目的相關IT系統及倉庫投資，以及日本UNIQLO(優衣庫)包括全球旗艦店及大型門店的新店投資均有所增加，但由於海外UNIQLO(優衣庫)新店數目有所減少，使得設備投資總體較上年度略為下降。

集團的中期願景乃是作為「數碼消費零售企業」，成為世界第一的服裝零售製造商。為實現此目標，集團致力拓展海外UNIQLO(優衣庫)、GU(極優)和全球電子商務等業務。不但在各個市場持續擴展UNIQLO門店，並於世界主要城市開設全球旗艦店及大型門店，以深入傳播UNIQLO所提出的「LifeWear服適人生」理念。目前各個市場的業績均仍持續受到疫情影響，不過，集團以顧客、員工及合作夥伴的安全與健康為首要考量，與此同時持續擴大業務規模。

該股將於周五(16日)在香港聯交所復牌。

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