瑞安房地產第3季合約物業銷售額70億人幣

今年首9個月，累計合約物業銷售額逹到132.56億元，其中包括住宅物業合約銷售額131.13億元和商業物業合約銷售額1.43億元。合約物業累計已出售總建築面積195,000平方米，平均售價為每平方米68,000元。另外，有1,349個車位於2020年首9個月售出。

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