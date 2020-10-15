瑞安房地產第3季合約物業銷售額70億人幣
2020年10月15日 16:42
東網電視更多新聞短片
瑞安房地產(00272)公布，截至2020年9月30日止第3季，合約物業銷售額達到70.34億元人民幣(下同)，其中包括住宅物業合約銷售額69.49億元和商業物業合約銷售額0.85億元。第3季合約物業已出售建築面積為98,100平方米及302個車位。季內合約物業合同銷售平均價格為每平方米71,800元。
今年首9個月，累計合約物業銷售額逹到132.56億元，其中包括住宅物業合約銷售額131.13億元和商業物業合約銷售額1.43億元。合約物業累計已出售總建築面積195,000平方米，平均售價為每平方米68,000元。另外，有1,349個車位於2020年首9個月售出。
－－－－－
星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。
查詢：23383021
Whatsapp：97273299
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！