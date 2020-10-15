【產經直播】港股又回試兩萬四關？

隔晚美股下跌，港股周四(15日)低開133點後，持續偏軟，一度大跌超過560點，最終收報24,158點，跌508點。周初還以為港股有望挑戰25,000點大關，誰不知憧憬又落空，又要回試24,000點關口，港股仍未擺脫上落市？

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