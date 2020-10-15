【產經直播】港股又回試兩萬四關？
2020年10月15日 16:42
東網電視更多新聞短片
隔晚美股下跌，港股周四(15日)低開133點後，持續偏軟，一度大跌超過560點，最終收報24,158點，跌508點。周初還以為港股有望挑戰25,000點大關，誰不知憧憬又落空，又要回試24,000點關口，港股仍未擺脫上落市？
美國頻頻出招，最新有傳美國政府或考慮制裁阿里巴巴(09988)旗下螞蟻集團，將其納入貿易黑名單，消息拖累阿里巴巴股價。消息對母企影響有幾大？
《東網Money 18》搵嚟訊匯證券行政總裁沈振盈同大家逐一分析，歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. on.cc東網YouTube頻道
－－－－－
星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。
查詢：23383021
Whatsapp：97273299
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！