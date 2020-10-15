【產經直播】港股又回試兩萬四關？

2020年10月15日 16:42
  • 東網電視
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    隔晚美股下跌，港股周四(15日)低開133點後，持續偏軟，一度大跌超過560點，最終收報24,158點，跌508點。周初還以為港股有望挑戰25,000點大關，誰不知憧憬又落空，又要回試24,000點關口，港股仍未擺脫上落市？
    美國頻頻出招，最新有傳美國政府或考慮制裁阿里巴巴(09988)旗下螞蟻集團，將其納入貿易黑名單，消息拖累阿里巴巴股價。消息對母企影響有幾大？
    汽車股繼續跑，比亞迪股份(01211)破頂，即市最多升超過4%；吉利汽車(00175)亦有資金流入，這一輪可以炒到幾耐？市況波動，要博不如搵較落後嘅吉利汽車？
    鞍鋼股份(00347)預計，第三季業績按年升約1.8倍，股份即市一度升15%；同業馬鞍山鋼鐵股份(00323)亦升約6%，依家先嚟追諗唔諗得過？同屬建築材料的水泥股又諗唔諗得過？
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