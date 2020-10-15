台積電對前景樂觀　調升資本開支至170億美元以上

即使全球疫情遲遲未能平息、中美角力不斷升級，世界最大晶片代工廠台積電對半導體市場前景依然樂觀，剛宣布將今年全年資本開支預算進一步調高至170億美元以上，原為160億至170億元。

總裁魏哲家稱，撇除記憶體，今年全球半導體收入仍會有中單位數增長，晶圓代工行業的則接近20%，而由於台積電的技術領先優勢能夠「食正」5G和HPC(高效能運算)潮流，台積電今年晶圓收入增長以美元計可望達到30%。他估計，5G手機的滲透率會比4G面世初時更高，而每一部5G手機的硅含量會比4G手機高30%至40%。

券商一直關注晶片設計公司近期一直囤積庫存，去庫存或將「殺到埋身」，意味台積電等晶片代工廠之後的訂單會下跌。不過，面對分析師連番追問，魏哲家不斷強調，客戶庫存水平偏高的情況還會維持一段時間，首先客戶們要因應疫情可能引發供應鏈受阻繼續落單確保供應充足，而且疫情本身加速了數碼化，「在家工作的人人都要一台個人電腦(PC)」，電子產品需求之後會逐漸復原，可以緩和潛在的去庫存壓力。

而他們增加庫存，並不是由於晶圓廠產能供應緊張，台積電安排產能和投資的計劃一直按照與客戶和夥伴密切溝通、以及長遠的需求展望來進行。短期內產能是有一點緊張，但台積電不會貿然向他們提出加價。

5納米製程為台積電迄今已量產的製程當中技術最尖端，但其實由於產量開始增加會推高折舊開支，這部分業務的毛利率實際低於公司平均(即破紀錄的53.44%)。魏哲家表示，5納米製程的毛利率需7至8季，即約2022年期間才升至與集團平均相若的水平，惟預期該製程明年的晶圓收入貢獻會從上季的8%提高很多。

魏氏重申，5納米及其增強版4納米會是生意龐大且長期的製程，其全新一代3納米有望如此，現時研發進展良好，擬明年試產，2022年下半年量產。他又說，7納米的「加強版」6納米、5納米的「加強版」4納米分別會是7納米和5納米製程第二波需求所在。

另外，他又說，台積電的後工序業務(先進封裝和測試)收入增長速度未來幾年會較公司整體略高。財務長黃仁昭謂，先進封裝技術與先進晶片製程為互補關係，即使毛利不夠造晶片高，但投資也不夠造晶片高，因此從投資資金回報率(ROIC)的角度來看，回報還可接受(acceptable)。

儘管有分析師提問道「會否從包攬晶片設計和製造的公司奪得份額」，似是向管理層就英特爾(Intel)找台積電之事套話，惟魏哲家守口如瓶，沒有直接回應。

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