九興控股上季出貨量跌23%

期內集團綜合收入減少23.3%至3.445億美元；今年首9個月綜合收入減少28.7%至約8.557億美元。

展望未來，集團對第4季的出貨量持審慎樂觀的態度。北美和歐洲的零售市場在第二波疫情籠罩下，集團的品牌客戶正密切監察在即將到來的節日假期高峰期中其產品的銷售量。若集團品牌客戶在即將到來的購物假期中遭遇銷售疲軟、庫存處於高水平，則集團明年春季產品的出貨可能有些須從今年第4季延遲至明年首季。然而，隨着今年初已採取有效措施來確保集團之財務狀況，集團將繼續推進其長期策略，包括加速其產能向東南亞的轉移以改進集團的長期成本結構。

截至9月30日，集團的財務狀況持續保持穩固，手頭現金充裕，未提取的銀行備用貸款總額逾1.8億美元，可充分滿足集團當前的業務需要。

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