日本航空公司陷困境　傳當局免收9億降落費

疫情導致各國實施旅遊限制，環球航空公司幾乎都要掙扎求存。消息指，日本政府擬免除125億日圓(約9億港元)的機場降落費，減輕航空公司的財務負擔。

消息透露，今年8月至明年3月份的降落費將減半，適用於14座日本政府營運的機場。日本政府早前已有其他措施撐航空公司，如日本政策投資銀行等機構向全日空控股(ANA Holdings)提供38億美元(約296億港元)的次級貸款等。

全日空早前公布4月至6月的季度營運虧損達1,590億日圓(約116億港元)；另日本航空(JAL)同一時間營運虧損則為1,310億日圓(約96億港元)。

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