厲害了！內地食用油公司刷新深圳股市IPO紀錄

外國傳媒報道，郭孔豐出色地譜寫了他事業的第二篇章。受惠於打造出了在中國最受歡迎的食用油品牌，這位億萬富翁的中國業務創造了深圳證券交易所史上最大一宗首次公開募股(IPO)交易。

在完成了139億元人民幣的IPO後，益海嘉里金龍魚糧油食品股份在創業板上市首日股價漲了一倍多。其以金龍魚為標誌的同名食用油幾十年來進入了中國的千家萬戶，促使這IPO面向散戶投資者的部分獲得了3,499倍的認購。

在內地第一條瓶裝油生產線於1991年投產後，豐益國際這中國食用油子公司如今在年消費量近4,000萬噸的中國市場已佔據了40%的佔有率。中國是3年前才向外國公司敞開榨油行業投資大門的，這讓諸如邦吉和嘉吉等全球巨頭能夠向包括金龍魚和國營企業中糧在內的本土競爭對手發起挑戰。

國金證券駐北京的分析師汪玲在電話採訪中表示，金龍魚在自己的市場中有強大的控制力，在防疫封鎖期間銷售表現也很穩定。汪玲預計，在IPO之後的擴張將使得金龍魚榨油和穀物加工業務產能全面增長，從而在截至2022年的3年裏提振收入和淨利潤。

金龍魚股價收盤上漲118%至每股56元人民幣，並在收市前的半小時一度拉升至62.65元人民幣；而IPO價格僅為25.7元人民幣。

數據顯示，金龍魚的IPO規模刷新了中國廣核2019年在深市創下的126億元人民幣的前紀錄。

－－－－－

星之谷帶您品味英倫，飽覽藍籌發展商Berkeley Group一系列優質樓盤，並透過 “Virtual Tour” 恍如置身到精品公寓及獨立屋睇樓，歡迎登記預約查詢。

查詢：23383021

Whatsapp：97273299