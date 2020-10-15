全球經貿戰：唔止圍堵5G！美拉攏歐洲棄華為雲端技術

外國傳媒報道，美國務次卿柯拉克在上周會見了德國電訊(Deutsche Telekom)行政總裁Timotheus Hoettges，和西班牙電訊公司Masmovil負責人Meinrad Spenger，呼籲兩企就數據安全問題，放棄在雲基礎設施上和華為合作。

雲端服務是華為發展最快的業務之一，其歐洲客戶包括德國電訊、法國的Orange和西班牙的Telefonica，華為正計劃將其服務範圍擴大到石油公司、電網營運商和物流商等客戶。

不過，法國電訊商Orange行政總裁Stephane Richard已在今年7月表示，可能將不再考慮使用華為的雲端基礎架構；Telefonica則已放棄在5G網絡建置上，主要使用華為設備的計劃。

報道指出，柯拉克表示，作為5G技術應用的延伸，無論是雲端服務還是數據中心本身，雲端技術都非常重要。

另據市場研究機構IDC數據，歐洲的雲端基礎設施市場，價值約高達124億美元，與2019年相比約增長了33%，其中美國公司如亞馬遜的AWS、微軟、IBM和Oracle，在市場中佔主導地位。

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