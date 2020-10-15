財政部成功在港發行60億美元主權債券

中國財政部公布，周三(14日)在香港發行60億美元主權債券。其中，3年期12.5億美元，發行收益率為0.425%；5年期22.5億美元，發行收益率為0.604%；10年期​​20億美元，發行收益率為1.226%%；30年期5億美元，發行收益率為2.31%。

今次發行美元主權債券，是中國財政部在2017年重啟美元主權債券發行後連續第4年發行，也是近年來首次採用Reg S和144A雙規則發行，國際評級公司亦給予信用評級。從發行情況看，投資者認購踴躍，訂單規模達到發行量的4.7倍，即高達282億美元，所有期限債券均實現負5至10個點子的新發行溢價。

今次發行更引入美國境內合格投資者，進一步擴寬投資者群體，國際組織、中央銀行及區域貨幣當局投資踴躍，養老基金、商業銀行、保險公司、資管公司、基金公司等積極參與了發行，並在地域和類型上體現出良好的分布。

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