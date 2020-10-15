調查指亞洲發行人及投資者更重視ESG

滙豐銀行調查顯示，亞洲發行人及投資者愈來愈重視企業環境、社會及管治(ESG)，當中4成投資者及4成半發行人表示，疫情加強其對ESG方面的承諾，較全球比例為高。43%亞洲發行人預期，未來5年會改變資金調配，以應對環境及社會相關議題。

該行發表《2020年可持續融資及投資調查報告》，逾九成的亞洲投資者及發行人表示，ESG對其「非常」或「比較」重要，與全球其他地區比較，亞洲投資者，特別是香港及新加坡的投資者更熱衷於可持續基建投資。亞洲發行人在智慧城市、水利和污水基建投資方面亦更為積極。

此外，超過九成亞洲發行人於利用綠色債券和貸款作為融資工具方面，均感到「非常」或「中度」滿意，比例較全球平均值為高，三分之二亞洲投資者和發行人比以往更重視員工的社會福祉，將之納入投資準則。

滙豐可持續發展融資環球主管祈德寧表示，可持續融資進入主流資本市場的速度比想像中快，ESG交易漸被視為一種資產，而不僅是對社會和環境問題的承諾，此對市場來説具正面作用。長遠而言，ESG的成功將取決於其風險和回報，能否與其他傳統投資項目相比。

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